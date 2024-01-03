قتلى وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على منازل الفلسطينيين في قطاع غزة

سقط عشرات المواطنين الفلسطينيين بين قتيل وجريح إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة، بحسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وذكرت الوكالة: "استشهد 3 مواطنين، إثر قصف بالطيران الحربي مجموعة من المواطنين بمنطقة خربة العدس في رفح جنوب قطاع غزة، كما شن الاحتلال غارات استهدفت منازل المواطنين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات الاحـــتـلال منزلا لعائلة أبو أسد في دير البلح".

وأضاف المنشور: "واستشهدت مواطنة، وجرح آخرون، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة الآغا جنوب خان يونس، كما استشهد عدد من المواطنين جراء استهداف منزل في مخيم جباليا شمال القطاع".

كما أصيب عشرات النازحين بجروح بينهم خطيرة، داخل مدرسة أبو حلو الإعدادية في مخيم البريج، إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية لمحيطها، بحسب الوكالة.

وأكدت الوكالة أن: "قوات الاحتلال شنت غارة من الطيران الحربي على منازل عائلات: الغمري، وأبو ركن، وحمدان، والشنطي، ومسجد الأنصار، ونفذت أحزمة نارية مكثفة طالت المدرسة الثانوية للبنات وأراضي زراعية ومحيط منطقة المستوصف، ووادي أبو رشيد، ومحيط المدخل الرئيسي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة".

كما قتل 15 مواطنا فلسطينيا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح على خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل الطائرات قصف مخيم النصيرات ووسطه.

المصدر: وفا