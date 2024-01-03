مشاهد جوية تظهر مخيم رفح المكتظ بالنازحين في جنوب قطاع غزة

أظهرت صور التقطتها طائرات مسيرة آلاف الخيام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد فرار عشرات الآلاف من النازحين من الغارات الإسرائيلية من المناطق الشمالية والوسطى للقطاع.

وأظهرت اللقطات مخيمات تضم آلاف الخيام والأكواخ المؤقتة المقامة في رفح.

ووفقا لمعطيات الأمم المتحدة فإن حوالي 850 ألف شخص يسكنون الآن في المدينة والمنطقة المحيطة بها، مما يزيد على ثلاثة أضعاف عدد السكان الذين عاشوا هنا سابقا.

المصدر: AP