الحكم على الجزائري عطال بالسجن بتهمة التحريض على الكراهية

أصدرت المحكمة الفرنسية، حكما بسجن الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، لنشره مقطع فيديو يدعو الى "يوم أسود لليهود"، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس، غرامة مالية، على يوسف عطال، قدرها 45 ألف يورو في التهمة الموجهة اليه بالتحريض على الكراهية على أساس الدين، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي "نيس-ماتان" و"لوموند".

وجاء الحكم قريبا مما طالبت به النيابة العامة التي أرادت إدانة الدولي الجزائري مدافع نيس الفرنسي، بالسجن لعشرة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 45 ألف يورو لنشره مقطع الفيديو البالغة مدته 35 ثانية.

ودافع عطال الذي استدعي الى تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار "ساحل العاج" بين 13 شهر يناير الجاري و11 فبراير 2024، عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.

ورأت نائبة المدعي العام ميغي شوتيا أن "هذه حقائق خطيرة، لا ينبغي الاستهانة بها. إن مشاركة مقطع فيديو يعني... تسليط الضوء على التعليقات" التي تكتَب.

🚨 Youcef Atal est reconnu coupable et condamné à 8 mois de prison avec sursis simple. Amende de 45 000 euros. Publication de la condamnation dans Nice Matin et Le Monde aux frais du commandé.https://t.co/AYMZqU0848pic.twitter.com/WRTTY9UdXR — RMC Sport (@RMCsport) January 3, 2024

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وقال يوسف عطال البالغ من العمر 27 عاما، خلال مثوله الشهر الماضي أمام المحكمة الجنائية في نيس "اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام الى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب"، مضيفا أنه "قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية" و"بالنسبة له، هذا هو السلام".

المصدر: "AFP"