تقرير: غانتس وماكرون يبحثان "ضرورة بذل جهد دولي ضد لبنان"

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية، ورئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، عرض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "ضرورة بذل جهد دولي ضد لبنان".

وقال الموقع إن تقارير من معسكر الدولة ذكرت أن غانتس الذي تحدث أمس مع ماكرون، أعرب عن تقديره للأخير لالتزام فرنسا بأمن إسرائيل واستقرار المنطقة ومشاركتها المهمة في التحركات لإطلاق سراح الرهائن.

كما أفادت التقارير بأن الجانبين ناقشا استمرار الحملة في غزة، والحاجة إلى جهد دولي ضد لبنان".

وبحسب بيان صدر عن قصر الإليزيه، دعا الرئيس الفرنسي إسرائيل إلى "تجنب موقف التصعيد - خاصة في لبنان"، بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت.

المصدر: Ynet