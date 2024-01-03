وزير الخارجية التركي يتحدث عن تغير ميزان القوى في المنطقة ضد تل أبيب وواشنطن ويحذر من حرب إقليمية

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من نشوب حرب إقليمية. وأكد أن المجتمع الدولي لم يبذل أي جهد لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال فيدان في تصريحات للصحفيين في أنقرة: "أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون جاهدين عدم الدخول في حرب مع لبنان.. فهذا الطريق مسدود، وفي حال حدث ذلك فلن تنتهي الحرب".

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وأضاف: "نحذر من نشوب حرب إقليمية، ونرى أن اتساع نطاق الحرب يشكل "خطرا جسيما".

وتابع: "لم يبذل المجتمع الدولي، أي جهد، لمنع الحرب في غزة.. وهذا كان بمثابة نقطة انهيار خطيرة للنظام العالمي".

وأكد أنه "عندما يبدأ ميزان القوى في المنطقة بالتغير، فإن المواقف السياسية سوف تتغير أيضا.. وهذا ينطبق أيضا على دول المنطقة التي يُفترض أنها أقرب الأصدقاء للولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابع: "مشكلة خطيرة أن تقدّم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الدعم غير المشروط لإسرائيل.. وفي المعادلة التي تقاتل فيها الولايات المتحدة نيابة عن إسرائيل، سوف ترغب دول المنطقة في تطوير قوة مضادة. أعتقد أن أولئك الذين لا يريدون أن تتكرر مجازر مثل تلك التي وقعت في غزة قد يسعون من الآن فصاعدا إلى الحصول على أسلحة وقوة كبيرة".

المصدر: RT