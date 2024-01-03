الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء عددا من الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية، كما أصيب عدد من الأشخاص جراء قصف استهدف مخيم طولكرم.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنين من مدينة قلقيلية، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما، كما اعتقلت تسعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح طفيفة، فجرا بعد أن أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا استهدف حارة أبو الفول في مخيم طولكرم.

وشنت هجوما على طولكرم ومخيماتها منذ عدة ساعات، حاصرت خلاله مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم، وجرفت شوارعه، خاصة في حارة البلاونة وشارع المدارس، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود القوات الإسرائيلية الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، كما اقتحمت مدرسة زنوبيا الأساسية العليا في شارع نابلس المحاذية للمخيم، ومدرسة الوكالة على مدخل المخيم، بعد تفجير أبوابهما، وحولتهما إلى نقاط مراقبة وأماكن لقناصتها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المواطنين من مخيم نور شمس عقب مداهمة منازلهم، كما اعتدت بالضرب المبرح على أحد المواطنين بعد مداهمة منزله في حارة المدارس، ما تسبب بإصابته بحالة إغماء.

كما فرضت حظر التجول في مخيم نور شمس حتى "إشعار آخر"، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيطه، وعلى جبل النصر، وجبل الصالحين، وفي حارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.

وهدمت جرافات الاحتلال النصب التذكاري للشهيد مراد الباشا في ضاحية ذنابة شرق المدينة في طريقها إلى مخيم نور شمس، ودمرت شوارعه، خاصة الشارع الرئيسي، وشوارع عدد من أحيائه والبنى التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة، بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

المصدر: "وفا"