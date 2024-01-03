رغم الانتقاد الأمريكي.. سموتريش يجدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، دعوته إلى "توطين الفلسطينيين خارج غزة"، قائلا إن "دولة صغيرة مثل بلدنا لا يمكنها أن تتحمل واقعا توجد فيه بؤرة للكراهية والإرهاب".

وفي تصريح ردا على بيان أمريكي ندد بتصريحات سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن عودة مستوطنين يهود إلى قطاع غزة بعد الحرب الحالية مع تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من القطاع، قال وزير المالية إن "أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي، الذين يؤيدون اليوم حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى، يدركون أن دولة صغيرة مثل بلدنا لا يمكنها أن تتحمل واقعا توجد فيه بؤرة للكراهية والإرهاب على بعد دقائق من مستوطناتنا".

واعتبر أن "المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على استمرار هذا الواقع في غزة، نحن مطالبون بإعادة التفكير وتقاسم مع أصدقائنا في المجتمع الدولي ما سيجلب السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة ويسمح أن يعود سكان الجنوب إلى ديارهم بأمن وسلام".

بدوره، قال عضو الكنيست تسفي سوكوت (عن حزب سموتريتش): "علينا أن نحتل على الأقل شمال غزة ونضمه إلى إسرائيل وندمر كل المنازل وأن نبني هناك مستوطنات كبيرة على أسماء أبطال إسرائيل".

المصدر: Ynet + RT