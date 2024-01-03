مراسلة RT: المختطف ساحر باروخ قُتل خلال محاولة إنقاذ قامت بها القوات الإسرائيلية

قالت مراسلتنا إن المختطف ساحر باروخ (25 عاما)، قُتل خلال محاولة إنقاذ قامت بها قوات من وحدة إسرائيلية خاصة ليلة 8 ديسمبر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "ليس من المعروف ما إذا كان قد قُتل على يد حماس أو قُتل بنيران قواتنا، وسيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي مرافقة عائلة باروخ وعائلات المختطفين، طالما كان ذلك ضروريا، ونحن نعمل بكل السبل الاستخباراتية والعملياتية لإعادة المختطفين إلى ديارهم".

وختم البيان: "نعمل بكل السبل الاستخباراتية والعملياتية على إعادة المختطفين إلى وطنهم".

وأبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة باروخ اليوم الأربعاء أن ابنهم ساحر، الذي تم اختطافه في قطاع غزة، قُتل أثناء محاولة إنقاذ قامت بها قوات من وحدة خاصة ليلة 8 ديسمبر.

وفي وقت سابق أبلغت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في انفجار مساء أمس الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة "حماس" هناك.

هذا وتضطلع كل من مصر وقطر بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.

المصدر: RT