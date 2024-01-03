وزير الخارجية البريطاني: يجب القيام بالمزيد لإيصال المساعدات إلى غزة

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إلى "بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، معتبرا أن على إسرائيل "أن تسمح بدخول مزيد من الإمدادات للحد من المخاطر".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أن: "المملكة المتحدة تريد أيضا أن ترى افراجا فوريا عن الرهائن وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه ناقش هذه المسائل مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس.

تولى كاتس منصبه الثلاثاء مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وجاءت المحادثات مع كامرون بعد وصول أول شحنة مساعدات بريطانية الى مصر هذا الأسبوع، وتشتمل على نحو تسعين طنا من الأساسيات.

ومن المقرر أن ينقلها الهلال الأحمر المصري الى معبر رفح على أن تتولى وكالة الأونروا توزيعها في غزة.

وسبق أن زار كامرون المنطقة الشهر الفائت، وبحث أيضا الأربعاء مع نظيره المصري النزاع في غزة وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: AFP