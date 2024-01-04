"وول ستريت جورنال": واشنطن تريد استخدام مطارات إفريقية لنشر مسيرات استطلاع أمريكية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأفارقة بأن واشنطن تسعى لاستخدام مطارات في عدد من الدول الإفريقية على ساحل المحيط الأطلسي لنشر مسيرات استطلاع فيها.

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وكتبت الصحيفة: "تجري الولايات المتحدة مفاوضات مسبقة بشأن منح سماح لمسيرات الاستطلاع غير المسلحة الأمريكية باستخدام مطارات في غانا وساحل العاج وبينين".

وأضافت أن واشنطن تحاول بهذه الصورة إيقاف انتشار المسلحين الإسلاميين في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه المسيرات ستسمح للقوات الأمريكية بمتابعة تنقلات المقاتلين وإعطاء توصيات تكتيكية للقوات المحلية أثناء إجراء عمليات قتالية.

وتابعت، نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قد تعيد توجيه المساعدة المخصصة للنيجر لتقديم مساعدة للمناطق الساحلية في إفريقيا الغربية.

المصدر: نوفوستي