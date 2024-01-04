بالفيديو.. "حزب الله" يستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي، ونشر الإعلام الحربي مشاهد لإحدى عمليات الاستهداف.

وفي أولى بياناته اليوم، قال "حزب الله" إنه "عند الساعة 09:00 استهدف مجاهدو المقاومة تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

كما نشر الإعلام الحربي مشاهد من استهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

المصدر: RT