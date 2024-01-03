"حزب الله" ينعى 3 من عناصره قتلوا في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الناقورة

نعى "حزب الله" اللبناني 3 من عناصره قتلوا جراء الغارة الإسرائيلية على أحد المنازل في بلدة الناقورة بجنوب لبنان.

وأفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت مبنى مكونا من ثلاث طبقات وسط بلدة الناقورة بجنوب لبنان مما أدى إلى تدميره وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضح مراسل RT أن "الغارة استهدفت مبنى مكونا من ثلاث طبقات وسط بلدة الناقورة جنوب لبنان".

وأفاد بأن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بغارة حي الجامع وسط بلدة يارون في القطاع الأوسط بجنوب لبنان".

وأعلن "حزب الله" في بيان له اليوم عن استهداف تجمعات ‏للجنود الإسرائيليين في عدة مناطق.

كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.

المصدر: RT