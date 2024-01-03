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الطيران الإسرائيلي يستهدف مبنى وسط بلدة الناقورة بجنوب لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

الطيران الإسرائيلي يستهدف مبنى وسط بلدة الناقورة بجنوب لبنان (فيديو)
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أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت مبنى مكونا من ثلاث طبقات وسط بلدة الناقورة بجنوب لبنان مما أدى إلى تدميره وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضح مراسل RT أن "الغارة استهدفت مبنى مكونا من ثلاث طبقات وسط بلدة الناقورة جنوب لبنان".

وأفاد بأن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بغارة حي الجامع وسط بلدة يارون في القطاع الأوسط بجنوب لبنان".

وأعلن "حزب الله" في بيان له اليوم عن استهداف تجمعات ‏للجنود الإسرائيليين في عدة مناطق.

كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.

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المصدر: RT

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