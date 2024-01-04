الأسد يعزي خامنئي ورئيسي بضحايا تفجيري كرمان

وجه الرئيس السوري بشار الأسد برقيتي تعزية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معربا فيهما عن تعازيه لإيران بضحايا تفجيري مدينة كرمان.

وأعرب الأسد "عن مشاركته والشعب السوري الألم والحزن على ضحايا هذين الاعتداءين الإرهابيين البغيضين، وخالص تعازيه ومواساته للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً، وعلى وجه الخصوص لعائلات الضحايا، راجياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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وأكد الرئيس السوري أن "هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المدنيين تعبر عن مستوى العجز الذي وصل إليه الإرهابيون وداعموهم في جعل شعوبنا تتنازل عن مبادئها وتتخلى عن مصالحها وتتخاذل في الدفاع عن سيادة وكرامة بلادها".

وأعلنت الحكومة الإيرانية الـ4 من يناير يوم حداد عام في البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وقتل فيهما أكثر من 100 شخص.

المصدر: RT