الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في إيران

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا المدنيين في إيران مؤخرا، وأعربت عن تعازيها الحارة لإيران وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من ضريح الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان.

ووفقا لآخر الإحصائيات قتل 103 أشخاص وجرح 173 آخرون في العمل الإرهابي الذي تزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني ورفاقه في مطار بغداد عام 2019.

وأكدت الطوارئ الإيرانية أن التفجيرين وقعا في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

المصدر: RT