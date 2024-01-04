نادي الأسير الفلسطيني: 5630 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 5630.

وأشار نادي الأسير إلى أن بين المعتقلين مصور وكالة "وفا" الفلسطينية في طولكرم وفا عواد وأسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم وطوباس وطولكرم ونابلس وجنين.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام واسعة واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم.، ومصادرة المركبات، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة طالت البنى التحتية.

وأشار النادي في بيانه إلى "أن القوات الإسرائيلية تواصل اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم منذ أكثر من 30 ساعة، والذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات تحقيق ميداني واسعة للمئات من المواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح"، فيما لم يتسن للنادي التأكد من الأعداد الفعلية للمعتقلين في المخيم ومحافظة طولكرم بشكل عام جراء استمرار الاقتحام الإسرائيلي المكثف.

المصدر: RT