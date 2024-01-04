تركيا تنفي مزاعم بشأن زيادة الصادرات لإسرائيل وتكشف عن حجم التجارة بالأرقام

نفت وزارة التجارة التركية مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة الصادرات التركية إلى إسرائيل، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة.

وأكدت الخارجية التركية في بيان لها أن "ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن زيادة الصادرات إلى إسرائيل، لا يعكس الحقيقة"، لافتة إلى أن "التجارة مع إسرائيل ليست متوجهة إلى المنطقة اليهودية في البلاد".

وأضاف البيان: "تجارة متوجهة إلى 2.2 مليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، والضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وغزة"، مشيرة إلى أن "8 ملايين عربي فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية، ويعيش في إسرائيل 7.2 ملايين يهودي".

وبينت أن "جميع البضائع المتجهة إلى المنطقة الفلسطينية يجب أن تمر عبر الجمارك والموانئ الإسرائيلية تحت اسم إسرائيل".

وأوضح البيان أنه "بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي تجارة تركيا مع إسرائيل مليارين و320 مليون دولار، فيما انخفض الرقم 45% في الفترة نفسها من 2023، وسجل مليارا و280 مليون دولار".

المصدر: "الأناضول"