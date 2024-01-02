أردوغان: صادراتنا إلى روسيا وبلدين عربيين شهدت أعلى ارتفاع

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن إنجازات تركيا الاقتصادية في العام 2023 المنصرم، متهما معارضيه بخدمة "سياسة الكراهية".

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وقال أردوغان، خلال فعالية إعلان أرقام الصادرات التركية لعام 2023، إن صادرات تركيا في 2023 سجلت رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية، بارتفاعها 0.6 بالمئة مقارنة بالعام 2022، وتحقيقها 255 مليارا و809 ملايين دولار، مشيرا إلى أن "صادراتنا إلى الإمارات العربية المتحدة، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، شهدت أعلى ارتفاع في الصادرات ضمن كل صادراتنا".

وقال: "حققنا هدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى برفع الصادرات إلى 255 مليار دولار في 2023".

وأشار أردوغان إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية بدأ الانخفاض المستدام في العجز التجاري الخارجي وعجز الحساب الجاري، وسيستمر التحسن في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن متوسط عائدات صادراتنا الشهرية بلغ حاليا 21.3 مليار دولار بعدما كان 3 مليارات دولار في 2002.

وأعلن أن بلاده تهدف إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا من دون تقديم تنازلات في الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي.

وقال الرئيس التركي إن "هدفنا ألا نترك بلدا لا يعرف المنتجات التركية"، وأضاف: "رسمنا سياستنا الخارجية بمنظور عالمي يتمحور حول تركيا، ولن نتراجع أبدا عنها".

وفي سياق آخر، قال أردوغان إننا "نواجه تيارا من معاداة الإسلام والأجانب"، مشيرا إلى "شخصيات المعارضة التركية أيضا تخدم طوعا سياسة الكراهية هذه".

المصدر: RT+ الأناضول