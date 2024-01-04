سيناتورة أمريكية: إسرائيل أوجدت كارثة إنسانية في قطاع غزة

قالت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية، إليزابيث وارن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية، أوجدوا كارثة إنسانية في غزة.

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جاء ذلك في تدوينة نشرتها إليزابيث وارن عبر منصة "إكس" الأربعاء، تعليقا على تصريحات لنتنياهو قالت فيها إن "الهجمات على غزة ستستمر لأشهر".

وذكرت وارن أن "نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية أوجدوا كارثة إنسانية من خلال قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين".

وأوضحت أن إسرائيل ليست بحاجة إلى حرب تمتد لأشهر بل إلى قيادة تعيد الأسرى إلى ديارهم.

وأضافت: "أوقفوا قصف غزة، واصلوا وقف إطلاق النار، اعملوا من أجل السلام الدائم".

Netanyahu & his right-wing war cabinet have created a humanitarian catastrophe, killing thousands of Palestinian civilians. Israel needs leadership that will bring the hostages home, not wage months of war.



Stop bombing Gaza. Resume the cease-fire. Work toward a permanent peace. https://t.co/KRfaq5dLfk — Elizabeth Warren (@SenWarren) January 2, 2024

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ90 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22313 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخص أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 509 منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT