المحكمة العليا في إسرائيل تؤجل تفعيل قانون يقلص فرص عزل نتنياهو

قضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.

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وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح. ويعمل نتنياهو على إعادة تشكيل النظام القضائي في خضم محاكمته بتهم فساد مزعومة.

ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.

ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في ثلاث قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.

المصدر: أ ب