بغداد: العراق يحتفظ بحق الرد على من يحاول المساس بأرضه وقواته

أعربت بغداد اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف أحد المقار الأمنية العراقية في بغداد، مؤكدة أن العراق يحتفظ بحق الرد على من يحاول المساس بأرضه وقواته.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها: "تعبر وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف اليوم الخميس أحد المقار الأمنية العراقية".



وأضافت: "الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويخضع لسلطة الدولة تصعيد خطير"، مؤكدة أن "العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية".

وزارة الخارجية تُعبر عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف اليوم الخميس أحد المقار الأمنية العراقية. pic.twitter.com/ltuk3FjLeZ — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) January 4, 2024

وحسب قناة "السومرية"، فقد ارتفعت حصيلة القصف الذي وقع على مقر أمني تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي العراقي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، إلى قتيلين أحدهما القيادي "أبو تقوى"، فيما أصيب 6 آخرون.

المصدر: RT + "السومرية"