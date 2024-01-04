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خلال شهرين.. ثاني استقالة لمسؤول أمريكي كبير بسبب موقف واشنطن من حرب غزة

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خلال شهرين.. ثاني استقالة لمسؤول أمريكي كبير بسبب موقف واشنطن من حرب غزة
وزارة التعليم الأمريكية
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قدم مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية استقالته بسبب موقف الولايات المتحدة من حرب قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المدمر الذي أحدث كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

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وقال المستشار بوزارة التعليم الأمريكية، طارق حبش، في خطاب الاستقالة الذي نشرته شبكة "إن بي سي نيوز": "لا استطيع مواصلة التزام الصمت بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء خلال حملة الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية بحسب وصف خبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان.. ولهذا يتعين علي أن استقيل".

وأضاف حبش أن الولايات المتحدة فشلت في إقناع إسرائيل بالتوقف عن استخدام "أساليب العقاب الجماعي" ضد الفلسطينيين.

وتأتي استقالة حبش بعد أكثر من شهرين من استقالة مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، احتجاجا على قرار الرئيس جو بايدن تزويد إسرائيل بالأسلحة، في ظل الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصدر: "إن بي سي نيوز"

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