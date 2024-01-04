نيبينزيا يشكك في شرعية عملية "حارس الازدهار" وتصرفات التحالف الأمريكي في البحر الأحمر

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن شرعية تحركات التحالف الأمريكي في البحر الأحمر من وجهة نظر القانون الدولي تثير شكوكا جدية.

وقال نيبينزيا: "ما يسمى بـ"التحالف البحري الدولي" الذي شكلته واشنطن، على الرغم من اسمه المرتفع، "حارس الازدهار" يتكون معظمه في الواقع من سفن حربية تابعة للولايات المتحدة نفسها، وشرعية تصرفاتها من وجهة نظر القانون الدولي تثير شكوكا جدية جدا".

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وأضاف: "ولذلك فإن مهامنا اليوم لا تقتصر فقط على تأكيد الإشارة الجماعية المتفق عليها في 1 ديسمبر لجماعة "أنصار الله" حول عدم جواز أفعالهم، بل أيضا تهدئة "الرؤوس الساخنة" في واشنطن، والذين يعتبرون الصراع الآخر في الشرق الأوسط مجرد جزء من لعبتهم الجيوسياسية".

هذا وتواصل جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر في إطار دعمها لغزة، حيث أعلنت يوم الأربعاء، تنفيذ عملية استهداف ضد سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل بعد رفضها الاستجابة للنداءات.

يذكر أنه ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار".

المصدر: RT