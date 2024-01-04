الإعلام العبري يكشف عن جدال حاد وترامي اتهامات بين نتنياهو وغالانت

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثات معقدة وجدال حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل لحظات من انعقاد جلسة كابينيت الحرب.

وقالت القناة: "قبل لحظة من انعقاد مجلس وزراء الحرب لإجراء مناقشة أخرى، تكشفت دراما حقيقية في الغرفة المجاورة، حيث تجادل رئيس الوزراء ووزير الدفاع حول تقارير في أخبار القناة 12، بأن نتنياهو يمنع قادة الموساد والشاباك من الاجتماع مع غالانت بدونه".

وأضافت: "خلال الجدال، انتقد نتنياهو غالانت بسبب ادعاء يزعم أنه قدمه نيابة عن دافيد برنياع بأنه يعتقد أن هذه المناقشات غير مجدية وأن الغرض منها دعائي".

وقال نتنياهو لغالانت في اللقاء إن النقاشات حول قضايا أمنية حساسة تتعلق بالحرب مع رؤساء الأجهزة التابعة له (رئيس الوزراء) بحكم القانون -وبدونه- غير مقبولة، مضيفا "وبالتأكيد تلك التي تشكل القضايا الوطنية التي ينبغي مناقشتها في لقاءات مجلس وزراء الحرب".

ووجه رئيس الوزراء الادعاء التالي لوزير دفاعه: "أعكس لك ادعاءات رئيس الموساد في برنياع، الذي يعتقد أن هذه مناقشات عقيمة هدفها الدعاية".

من جانبه، قال وزير الدفاع: "كانت هناك دائما مثل هذه اللقاءات وهذا ليس بالأمر غير المعتاد"، وأضاف لنتنياهو: "بمنع هذه اللقاءات أنت تضر بأمن البلاد".

وسبق أن ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت هاجم رئيس الموساد دافيد برنياع بعد عودته من رحلة خارجية على خلفية إدارة قضية الإفراج عن المحتجزين.

واحتج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة شارك بها الاثنان على إدارة برنياع الملف مع الوسطاء.

ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن غالانت لا يشعر بالرضا من الطريقة التي يدير بها برنياع الاتصالات للإفراج عن المختطفين مع الوسطاء، وعبر عن ذلك أكثر من مرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر تعليمات إلى رئيس "الموساد" دافيد برنياع ورئيس "الشاباك" رونين بار، بعدم المشاركة في مناقشات مع وزير الدفاع يوآف غالانت حول صفقة المحتجزين.

المصدر: RT