واشنطن وباريس تدعوان إلى "تجنب التصعيد في لبنان وإيران"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا اتفقا على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنب توسّع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف يوم الأربعاء أهمية التدابير لمنع توسع الحرب في غزة، بما في ذلك اتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران.

تجدر الإشارة إلى أن انفجارين هزا مدينة كرمان الإيرانية بالقرب من ضريح الجنرال قاسم سليماني، وأسفرا عن مقتل أكثر من 210 أشخاص وإصابة العشرات.

وأكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني أن عملاء إسرائيل والولايات المتحدة هم من نفذوا الهجوم الإرهابي في مدينة كرمان.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في بيروت.

المصدر: RT + أ ف ب