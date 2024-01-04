تحديث مستمر.. غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات عنيفة على مختلف المحاور في غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الخميس، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

محور الشمال..

أطلقت القوات الإسرائيلية فجر اليوم قنابل ضوئية في سماء شرق وشمال مدينة غزة، إلى جانب استهداف النازحين بشكل عشوائي في أماكن إقامتهم بدء من شمالي القطاع وصولا إلى جنوبه.

محور الوسط..

أسفر القصف الإسرائيلي لمنزل غرب مخيم دير البلح عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

كما تواصل الطائرات الحربية غاراتها على محيط مدرسة الشهداء في مخيم المغازي وسط القطاع، تزامنا مع شن الطيران الإسرائيلي أحزمة نارية مع استمرار القصف المدفعي العنيف على مخيمي المغازي والبريج وشارع صلاح الدين بدير البلح وسط القطاع

محور الجنوب..

أفاد مراسلنا باستمرار القصف الإسرائيلي المدفعي مناطق شرق خانيونس ومدينة رفح، تزامنا مع استهداف ميحط مشفى الأمل.

استهدفت القوات الإسرائيلية منزلا يؤوي نازحين في منطقة المةاصي غرب خان يونس ما اسفرعن وقوع 14 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأشار مراسلنا إلى استهداف القوات الإسرائيلية لمنى جمعية الهلال الأحمر في مدينة خان يونس ما أوقع عددا من الجرحى، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمبنى، ومبنى مشفى الأمل جراء استهداف منزل في محيطه.

المصدر: RT