نيبينزيا يدعو الحوثيين إلى "عدم تشكيل خطر على السفن" في البحر الأحمر

قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه يتعين على قيادة حركة "أنصار الله" الحوثية التوقف عن أي أعمال يمكن أن تشكل تهديدا للسفن التجارية.

وأضاف نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن "الوضع في البحر الأحمر يثير مخاوف جدية في موسكو، حيث تعتبر الطرق التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر مهمة للغاية للتجارة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي".

وتابع: "الملاحة الحرة والآمنة في المنطقة هي المفتاح للإمدادات المستدامة ليس فقط للشحنات التجارية، ولكن أيضا للشحنات الإنسانية، ونحن ندين بشدة الهجمات على السفن المدنية، التي لا تعرض للخطر حرية الملاحة وسلامتها فحسب، بل تهدد أيضا حياة وصحة الأشخاص".

كما دعا قيادة حركة "أنصار الله" الحوثية إلى "ضبط النفس وإظهار السلوك المسؤول".

هذا وتواصل جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر في إطار دعمها لغزة، حيث أعلنت يوم الأربعاء، تنفيذ عملية استهداف ضد سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل بعد رفضها الاستجابة للنداءات.

يذكر أنه ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار".

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المصدر: نوفوستي