المكتب الإعلامي بغزة: الجيش الإسرائيلي يجبر المدنيين على النزوح من جديد ويرتكب المجازر بحقهم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي أرغم المدنيين على النزوح من جديد ومن ثم استهدفهم بالقصف، وارتكب مجازر بحقهم.

وجاء في بيان عن المكتب: "كرَّر جيش الاحتلال جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السِّلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة، ولكنه قام بقصفها وارتكب مجازر بحقهم".

وأضاف: "تكرر هذا الأمر أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة، كان آخرها ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع 31 شهيدا في ثلاثة أيام فقط".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22313 قتيلا، والجرحى إلى 57296 منذ 7 أكتوبر.

وكان ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر مؤخرا تحديثا لإحصائيات الحرب على قطاع غزة، أظهر نزوح 1,9 مليون فلسطيني في قطاع غزة ومقتل قرابة 10 آلاف طفل، و350 فردا في الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وتدمير آلاف المباني والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.

المصدر: RT