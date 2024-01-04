"الدوما" الروسي: الهجوم الإرهابي في إيران نتيجة للفوضى التي خلقها الغرب في المنطقة

قال عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس "الدوما" الروسي أدالبي شخاغوشيف إن الهجوم الإرهابي في إيران، جاء نتيجة للفوضى التي خلقتها السياسات الغربية في المنطقة.

وأضاف شخاوشيف، أن "السياسة الحالية للغرب تؤدي إلى فوضى لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة. والفوضى هي مجال للأعمال الإرهابية. ونتيجة ذلك هو الجوم الإرهابي في إيران".

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وقال: "الاستفزازات في الشرق الأوسط وفي إيران على وجه الخصوص جولة جديدة من النشاط الإرهابي الناجم عن عدم الاستقرار في المنطقة".

ولفت إلى أن روسيا التي منعت وأحبطت قيام دولة إرهابية في سوريا، أعطت العالم الفرصة "لنسيان المظاهر الإرهابية الخطيرة لفترة طويلة".

وأضاف: "سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في الشرق الأوسط تعطي آفاقا للإرهاب الدولي ومحاولات خلق دولة إرهابية جديدة وحرب كبيرة في الشرق الأوسط".

وأعلنت الحكومة الإيرانية الـ4 من يناير يوم حداد عام في البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وقتل فيهما أكثر من 100 شخص.

المصدر: نوفوستي