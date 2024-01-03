مستشار كبير للرئيس الإيراني يحمّل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كهرمان

حمّل مستشار كبير للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص على الأقل في جنوب البلاد.

وكتب محمد جمشيدي على منصّة "إكس" (تويتر سابقا) "تقول واشنطن إن الولايات المتحدة وإسرائيل ليس لهما أي دور في الهجوم الإرهابي في كرمان بإيران.. لا يخطئنّ أحد.. مسؤولية هذه الجريمة تقع على النظامين الأمريكي والصهيوني، والإرهاب مجرّد أداة".

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وكانت الولايات المتحدة قد نفت ضلوعها أو تورط إسرائيل في التفجيرين بجنوب إيران قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام في غارة أمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال (في التفجيرين)، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف".

وأضاف: "لا سبب لدينا للاعتقاد بأن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار".

وفي وقت سابق، توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين الإرهابيين بالعقاب.

وقال: "كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم".

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كما ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالتفجيرين الإرهابيين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام، معتبرا ما حصل عملا "جبانا" و"مشينا".

وأفاد رئيسي في بيان: "لا ريب أن مرتكبي هذا العمل الجبان سيتم كشفهم قريبا وسيحاسبون على عملهم المشين من جانب قوات الأمن وقوات النظام".

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وفقا لوكالة "إرنا"

ووفقا لآخر الإحصائيات فقد قتل 103 أشخاص وجرح 173 آخرين في التفجيرات الإرهابية تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني ورفاقه في مطار العاصمة العراقية بغداد عام 2019.

وأكدت هيئة الطوارئ الإيرانية أن التفجيرات في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.

المصدر: أ ف ب