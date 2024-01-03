مشاهد مروعة لأكوام من جثث القتلى في انفجارين بالقرب من مقبرة سليماني في إيران

أظهرت لقطات التلفزيون الإيراني أكواما من جثث القتلى في انفجارين بالقرب من مرقد الجنرال سليماني في إيران، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وأفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية بأن انفجارين وقعا بفارق 10 أو 15 دقيقة بالقرب من مسجد صاحب الزمان.

وتجمع الإيرانيون في مدينة كرمان لتكريم قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في الذكرى الرابعة لاغتياله جراء غارة أمريكية بطائرة مسيرة على بغداد.

المصدر: رابتلي