 
مباشر

شاهد.. مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على خصرها داخل الأستديو

أخبار العالم

شاهد.. مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على خصرها داخل الأستديو
ليتال شيمش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wq18

ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية ليتال شيمش ومسدسها على خصرها داخل الأستديو.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

وتداولت مواقع عبرية صورة للمذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها من بين الإسرائيليات اللواتي قررن التسلح.

وظهرت شيمش يوم الثلاثاء الماضي على الهواء في القناة 14 اليمينية التي تعتبر الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي، حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13، تلتها القناة 11 ثم القناة 14.

وسبق لشيمش أن نشرت صورة على حسابها في منصة "إكس"، وهي تتدرب على إطلاق النار، معلقتا: "سلح نفسك".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شجعت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها على حمل السلاح، وقام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع أسلحة على إسرائيليين.

المصدر: Israel Hayom

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا