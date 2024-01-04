شاهد.. مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على خصرها داخل الأستديو

ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية ليتال شيمش ومسدسها على خصرها داخل الأستديو.

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وتداولت مواقع عبرية صورة للمذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها من بين الإسرائيليات اللواتي قررن التسلح.

وظهرت شيمش يوم الثلاثاء الماضي على الهواء في القناة 14 اليمينية التي تعتبر الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي، حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13، تلتها القناة 11 ثم القناة 14.

وسبق لشيمش أن نشرت صورة على حسابها في منصة "إكس"، وهي تتدرب على إطلاق النار، معلقتا: "سلح نفسك".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شجعت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها على حمل السلاح، وقام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع أسلحة على إسرائيليين.

#Israeli journalist Lital #Shemesh of Israel's Channel 14 appears online with a pistol pic.twitter.com/wOe9rWQv2e — Politics Today (@mypoliticstoday) January 3, 2024

לכו תתחמשו. pic.twitter.com/xWRTDho425 — ליטל שמש - Lital Shemesh (@Litalsun) December 28, 2023

المصدر: Israel Hayom