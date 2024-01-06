تحديث مستمر.. غارات إسرائيلية واشتباكات عنيفة على مختلف محاور القتال في غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم السبت، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق وسط وجنوبي القطاع وتحديدا في خان يونس ورفح.

محور الوسط..

أسفر القصف الإسرائيلي لمنزل في منطقة الزوايدة إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأشار مراسلنا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة شمال شرق بلدة دير البلح مع دخول الحرب على غزة يومها الـ92.

محور الجنوب..

استهدفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم منزلا مأهولا في حي المنارة جنوب شرق خان يونس ما أسفر عن وقوع 18 قتيلا وعدد من الإصابات.

المصدر: RT

يتبع..