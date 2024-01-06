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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ92

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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ92
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

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