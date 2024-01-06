"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه ويعلن استهداف موقعين عسكريين إسرائيلين عند الحدود
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف موقع عسكري وتجمع لجنود إسرائيلين عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وجاء في بيان "حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:40 من صباح اليوم السبت موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة".
كما "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:55 تجمعا لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة".
ونعى "حزب الله" أحد عناصره قتل في الاشتباكات على الحدود ويدعى مصطفى حسن سعد "أبو حسن نور" من مدينة بنت جبيل وسكان بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان.
المصدر: RT