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"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه ويعلن استهداف موقعين عسكريين إسرائيلين عند الحدود

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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف موقع عسكري وتجمع لجنود إسرائيلين عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وجاء في بيان "حزب الله": "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:40 من صباح اليوم السبت موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة". ‏

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كما "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:55  تجمعا لمشاة ‏جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة". ‏

ونعى "حزب الله" أحد عناصره قتل في الاشتباكات على الحدود ويدعى مصطفى حسن سعد "أبو حسن نور" من مدينة بنت جبيل وسكان بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان.

المصدر: RT

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