"حزب الله" يعلن قصف قاعدة جوية إسرائيلية بـ62 صاروخا ردا على اغتيال العاروري
أعلن "حزب الله" اللبناني قصف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا، ردا على اغتيال صالح العاروري بالضاحية الجنوبية في بيروت مؤخرا.
وجاء في بيان "حزب الله": "تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزا للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسيا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالا، والثانية "متسبيه رامون" جنوبا".
وتابع البيان: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح اليوم السبت وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخا من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكدة".
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية عن مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري بضربة وجهتها مسيرة إسرائيلية الثلاثاء الماضي لمكتب لحركة "حماس" في المشرفية جنوب بيروت.
المصدر:RT