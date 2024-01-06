"حزب الله" يعلن قصف قاعدة جوية إسرائيلية بـ62 صاروخا ردا على اغتيال العاروري

أعلن "حزب الله" اللبناني قصف قاعدة ميرون ‏الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا، ردا على اغتيال صالح ‏العاروري بالضاحية الجنوبية في بيروت مؤخرا.

وجاء في بيان "حزب الله": "تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزا للإدارة ‏والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسيا عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالا، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوبا".‏

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وتابع البيان: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح اليوم السبت ‌وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخا من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية عن مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري بضربة وجهتها مسيرة إسرائيلية الثلاثاء الماضي لمكتب لحركة "حماس" في المشرفية جنوب بيروت.

المصدر:RT