المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القوات الإسرائيلية سرقت أموالا ومصاغات بـ90 مليون شيكل من غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة سرقت أموالا وذهبا ومصاغات من القطاع تقدر قيمتها بـ90 مليون شيكل.

وأشار المكتب في بيانه إلى "أنه رصد عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي في قطاع غزة طوال 92 يوما من الحرب حول قيام الجيش الإسرائيلي بسرقة هذه الأموال والمصاغات".

وأضاف أن هذه السرقات "تمت بأساليب مختلفة فبعضها على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من السكان الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات، أما الطريقة الثانية كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صورا تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا".

ولفت إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في الـ7 من أكتوبر تم تسجيل أكثر من 29722 قتيلا ومفقودا بينهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة، وتدمير ما يزيد عن 69 ألف وحدة سكنية كليا و290 ألف وحدة جزئيا.

وذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" "أشارت في وقت سابق إلى هذه الجريمة ووصفتها بالسرقة الممنهجة لأموال الغزيين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال هذه الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT