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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ91

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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ91
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل كارثة إنسانية وصحية.

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