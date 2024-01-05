مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 2 مليون نازح يواجهون خطرا حقيقيا نتيجة قصف البنى التحتية الرئيسية

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بأن ما يقرب من 2.4 مليون إنسان في القطاع يواجهون خطرا حقيقيا نتيجة تدمير القوات الإسرائيلية للبنى التحتية منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب في بيان رسمي "أن الجيش الإسرائيلي دَمَّر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل مُتعمّد ومقصود بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات القطاع، خاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة".

وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في القطاع تضاعفت وباتت البنية التحتية غير قابلة للإصلاح بفعل القصف المركّز لشبكات الطُّرق والكهرباء ومياه الشُّرب ومحطات التحلية وشبكات الصرف الصحي وغيرها الكثير.

وشدد على أن "ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية هو جريمة نكراء مسحت كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وشوهت الصورة الأوروبية والأمريكية، وداست القانون الدولي الذي بدا أنه أكذوبة يمارسونها وقتما وكيفما يشاؤون، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية".

وطالب المكتب في بيانه "جميع دول العالم الحر وكل برلمانات العالم إلى اتخاذ موقف تاريخي ضاغط بوقف حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي زاد عدد ضحاياه عن 88,000 ضحية ما بين شهيد ومفقود ومصاب، وأكثر من مليوني نازح".

وكان ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر مؤخرا تحديثا لإحصائيات الحرب على قطاع غزة، أظهر نزوح 1,9 مليون فلسطيني في قطاع غزة ومقتل قرابة 10 آلاف طفل، و350 فردا في الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وتدمير آلاف المباني والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT