المدير السابق لـCIA "متفائل" بمعلومات واشنطن الاستخباراتية للتخفيف من مخاطر الحوثيين

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق جون برينان، إنه متفائل بأن الولايات المتحدة لديها "معلومات استخباراتية جيدة" يمكنها التخفيف من المخاطر التي يشكلها الحوثيون.

ورأى برينان في حديث لقناة MSNBC أن "الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة، والجهات الفاعلة الأخرى، ستتخذ إجراءات للتخفيف من الخطر المحتمل الذي يشكله الحوثيون.. وأعتقد أن لدينا معلومات استخباراتية جيدة حول مكان وجود بعض أنظمة الأسلحة الحوثية هذه".

يذكر أنه ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

وقبل أيام، حذرت الولايات المتحدة إلى جانب حلفاء آخرين، الحوثيين من هجمات إضافية على سفن الشحن في البحر الأحمر، ووصفت الهجمات الأخيرة بأنها "غير قانونية وغير مقبولة ومزعزعة للاستقرار بشكل كبير".

كما ذكر البيان أن الهجمات في البحر الأحمر "تهدد حياة الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا".

المصدر: The Hill + RT