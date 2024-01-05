"القسام" تحذر عائلات الأسرى الإسرائيليين من سعي نتنياهو لـ"إذاقتهم مرارة الفقد والموت"

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو حذرت فيه عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يكترث لمصير أبنائهم.

وقالت القسام في مقطع الفيديو أن "نتنياهو يسعى لإذاقتهم مرارة الفقد والموت"، التي عانى منها في شقيقه الجندي يوناتان نتنياهو الذي لقي مصرعه خلال محاولة تحرير أسرى إسرائيليين في أوغندا.

يذكر أن إسرائيل نفذت في 4 يوليو من العام 1976 عملية عسكرية لتحرير رهائن في مطار عنتيبي بعد أن سيطر فلسطينيون على طائرة متجهة من تل أبيب إلى باريس، وقاموا بتحويل مسارها إلى أوغندا.

وأرسلت تل أبيب قوة كوماندوز لتحرير الرهائن، وانتهت العملية بمقتل الخاطفين و3 رهائن والضابط يوناتان شقيق نتنياهو.

المصدر: RT