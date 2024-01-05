غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات عنيفة على مختلف محاور القتال في غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وأشار مراسلنا إلى أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق جنوبي القطاع وتحديدا في خان يونس ورفح.

محور الشمال..

وفقا لشهرد العيان، أسفر القصف الإسرائيلي لمدرسة خليفة شمالي غزة خلال فترة الحرب على القطاع لإصابة مرافقها بدمار كبير.

كما أسفر القصف الإسرائيلي لمقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا لمخيم بالطائرات المسيرة عن وقوع 5 قتلى.

محور الوسط..

استهدفت الزوارق الحربية الاسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى شواطئ وسط قطاع غزة بالقذائف، تزامنا مع وقوع قتيل بنيزان القناصة الإسرائيلية وعدد من الجرحى في مخيم المغازي جراء استمرا القصف الإسرائيلي.

وقتل 4 فلسطينيين باستهدافهم من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في شارع العشرين في النصيرات.

محور الجنوب..

استقبل مشفى ناصر الطبي 3 قتلى و5 إصابات عقب استهداف القوات الإسرائيلية لمنزل في منطقة مواصي القرارة في مدينة خان يونس مساء أمس الخميس.

وافاد مراسلنا يمقتل 6 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس منذ الصباح.

بيانات القسام..

أعلنت كتائب القسام دك مقاتليها تجمعا للآليات الإسرائية غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما استهدفت القسام جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، إلى جانب تفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة إسرائلية راجلة مكونة 7 جنود تم إيقاعهم بين قتيل وجريح في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع

وفي منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس، فجر مقاتلو القسام عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائلية تقدمت صوب عين نفق في المنطقة وأوقعوهم بين قتيل وجريح، كما تم استهداف قوة إسرائيلية أخرى راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بـ3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوهم بين قتيل وجريح في ذات المنطقة.

إلى ذلك استهدفت "تائب القسام" ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الزنة.

وفي عملية مشتركة تمكن مقاتلو "كتائب الشهيد عز الدين القسام" و"سرايا القدس" من استهداف 3 دبابات إسرائلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" و "التاندوم" في منطقة معن بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

المصدر: RT