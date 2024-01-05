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البحرية الهندية تتدخل للتعامل مع محاولة خطف سفينة تجارية في بحر العرب

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البحرية الهندية تتدخل للتعامل مع محاولة خطف سفينة تجارية في بحر العرب
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قالت البحرية الهندية، اليوم الجمعة، إنها تراقب سفينة ترفع العلم الليبيري في بحر العرب، أصدرت نداء استغاثة لاختطافها.

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وأضافت البحرية في بيان لها، أنها أرسلت مدمرة لتقديم المساعدة، حيث "استجابت بسرعة لحادث بحري في بحر العرب يتعلق بمحاولة اختطاف على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة ANI الهندية باختطاف سفينة MV Lila Norfolk التي ترفع العلم الليبيري وعلى متنها طاقم هندي قبالة سواحل الصومال.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "يوجد على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا وتم اختطافها بالقرب من الساحل الصومالي 15 هنديا بين أفراد الطاقم. وتتابع طائرات البحرية الهندية السفينة، والاتصالات مستمرة مع الطاقم".

المصدر: أ ف ب+ تاس

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