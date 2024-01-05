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"حادث أمني".. وكالة تتحدث عن اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل الصومال

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AP
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أفادت وكالة ANI الهندية باختطاف سفينة MV Lila Norfolk التي ترفع العلم الليبيري وعلى متنها طاقم هندي قبالة سواحل الصومال.

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وأضافت الوكالة أن القوات البحرية الهندية تتابع السفينة المختطفة.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "يوجد على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا وتم اختطافها بالقرب من الساحل الصومالي 15 هنديا بين أفراد الطاقم. وتتابع طائرات البحرية الهندية السفينة، والاتصالات مستمرة مع الطاقم".

وتابع أن سفينة INS Chennai الحربية الهندية تتجه نحو السفينة المختطفة.

المصدر: تاس

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