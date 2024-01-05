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ميقاتي يطالب الأمم المتحدة "برفع الصوت؟ ضد إسرائيل

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ميقاتي يطالب الأمم المتحدة
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
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طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بـ"رفع الصوت" في الأمم المتحدة رفضا للانتهاكات الإسرائيلية للخط الأزرق وقرار مجلس الأمن 1701.

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ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية، بحث ميقاتي أمس الخميس مع قائد "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو "تطبيق القرار1701، والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية"، موضحا أن "لبنان سجل اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع".

ولفت البيان إلى أن اللقاء "تناول التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الأمن، والذي سيتطرق للخروقات التي تطال القرار 1701"، فيما جدد ميقاتي "إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية".

وطالب "برفع الصوت في الأمم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الأزرق وللقرار 1701"، مؤكدا على "التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته".

كما نقل البيان عن ميقاتي قوله إن "المطلوب من كل الأطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملا"، دون توضيح أكثر.

وفي الأشهر الأخيرة، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان، أبرزها كانت يوم الثلاثاء وأسفرت عن اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري في بيروت.

وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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