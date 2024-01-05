"حدثني عن جنودك المختبئين كالفئران".. نصر الله يوجه رسالة إلى نتنياهو

علق أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص إزالة خيمة تابعة للحزب على الحدود الجنوبية كانت قد أثارت غضب تل أبيب.

وفي كلمة له، أوضح حسن نصر الله قائلا: "سألت صحافية نتنياهو.."هل الحزب مردوع؟ فأجاب..بتتذكري الخيمة يلي بمزارع شبعا؟ وين الخيمة؟"

وهنا توجه نصر الله لنتنياهو قائلا: "حدثني عن 48 موقعا حدوديا يُدمَّر، و11 موقعا خلفيا يُدمَّر، و17 مستوطنة هوجمت، وعن 50 نقطة حدودية للعدو، وعن جنودك المختبئين كالفئران..هل المقاومة التي تقوم بهذا الحجم من العمليات كل يوم هي مقاومة مردوعة؟"

وأردف نصر الله: "الخيمة باتت من الماضي..اليوم هناك حرب حقيقية على الحدود".

هذا وقال الأمين العام لحزب الله إن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".

المصدر: RT