نصر الله: الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة أن "الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا، وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا".

وفي كلمة له، قال حسن نصر الله: "الإدارة الأميركية قلقة من توسيع دائرة الحرب في المنطقة لأن لا مصلحة لها في ذلك".

وشدد نصر الله على أن "الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا، وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا".

وأضاف نصر الله: "هناك اليوم فرصة للتخلص من وجود القوات الأمريكية في العراق والتخلص من زيف الرواية الأميركية حول محاربة داعش..هناك اليوم فرصة تاريخية أمام العراق ليغادر المحتلون الذي سفكوا دماء شعوب المنطقة..العراقيون سيخوضون بكل قواهم معركة تحرير العراق الثانية وإخراج القوات الأمريكية".

وأردف: "القوات الأمريكية ترعى تنظيم "داعش" في سوريا وتقدّم له الدعم وتخرج عناصره من السجون".

ورأى نصر الله أن "من يقلل من شأن أعمال محور المقاومة اليوم هم الذين لم يقدّموا شيئا منذ بدء العدوان على غزة".

وتابع: "الأنظمة الساكتة والمتخاذلة بُغتت بما فعله اليمنيون في البحر الأحمر..موقف صنعاء (الحوثيون) دفع الكثير من الشرائح اليمنية إلى إعادة النظر في موقفها من أنصار الله".

وقال حسن نصر الله إن "اليمن أصبح جزءا من المعادلات الدولية وفضح الأمريكيين بما فعله في البحر الأحمر"، لافتا إلى أنه "يجب على الإدارة الأمريكية أن تفهم أنها لا تواجه حركة أنصار الله، بل الملايين من الشعب اليمني الذي هزم كل المعتدين".

واستطرد نصر الله: "اليمن يزداد عزا في العالمين العربي والإسلامي وفي عيون أصدقائه وأعدائه".

وأردف: "صمود الشعب والمقاومة في غزة هو الذي يدعونا إلى الاستبشار بالمستقبل..لو قدِّر للاحتلال كسر إرادة غزة فالدور التالي كان على لبنان ومنطقة جنوب الليطاني تحديدا".

المصدر: RT + "الميادين"