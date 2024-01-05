وزير إسرائيلي يدعو لابتكار "طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم"

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إن على إسرائيل "إيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد".

وأوضح إلياهو في مقابلة مع راديو 103FM، أنه يجب على إسرائيل إيجاد طرق أكثر إيلاما من الموت لتحطيم الفلسطينيين، قائلا: "نحن بحاجة إلى العثور على ما يؤلمهم، ما الذي يطغى عليهم، ويكسر معنوياتهم، أعتقد من الممكن كسر معنوياتهم، لقد فعلنا ذلك مع النازيين في ألمانيا، وقد فعلوا ذلك في اليابان أيضا".

وشدد إلياهو على ضرورة إيجاد الحكومة الإسرائيلية لطريقة تهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من سكان غزة على الهجرة لبلدان أخرى ضمن إجراءات إسرائيل الانتقامية لأحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وكان إلياهو قد قال في وقت سابق إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

وقال إن على "الجيش الإسرائيلي أن يوجه ضربة قوية لحماس"، معربا عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، معتبرا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وأيد الوزير اليميني المتطرف فكرة احتلال القطاع وبناء المستوطنات هناك، وعندما سئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى إيرلندا أو الصحارى، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".

المصدر: .inn.co.il