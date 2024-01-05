للأسبوع الـ14.. الإجراءات الإسرائيلية المشددة في القدس تحول دون وصول المصلين إلى الأقصى

منعت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في إطار الإجراءات المشددة التي تتبعها في القدس منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أعاقت حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس، للحيلولة دون وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة التاسعة على التوالي.

وبحسب الشهود نشرت القوات الإسرائيلية أعدادا كبيرة من عناصرها في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول.

وأشار شهود العيان إلى اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين والمارة والصحفيين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والمياه العادمة صوبهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم.

وتواصل القوات الإسرائيلية للأسبوع الـ14 على التوالي فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس وتمنع المصلين من الدخول إليهما، وذلك عقب انطلق عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من أكتوبر 2023.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية