عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة

أفادت مراسلتنا بأن مستوطنين إسرائيليين يستمرون اليوم الأحد باقتحام المسجد الأقصى، حيث أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 31 مستوطنا اقتحموا المسجد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "عشرات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت التضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، وكذلك ملاحقة الحراس وعرقلة عملهم".

وبين الإعلام الفلسطيني أن الشرطة الإسرائيلية نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة وقوات "حرس الحدود" في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة"، فيما "شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، ومنعت فجر اليوم ممن هم دون سن 55 عاما من الدخول إليه للصلاة، وبعد منعهم من دخول المسجد الأقصى، أدى عشرات الشبان المقدسيين صلاة الفجر في باب الأسباط بالبلدة القديمة".

كما عملت القوات على "تفتيش بعض حراس الأقصى تفتيشا جسديا دقيقا ومنعتهم من الالتحاق بمراكز حراستهم، إضافة إلى منع موظفي الأوقاف الإسلامية من الوصول لأعمالهم"، في حين "واصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس والأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين، ومساعي التهويد المستمرة بحقه".

هذا وتغلق القوات الإسرائيلية الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، لليوم الثاني على التوالي.

المصدر: RT + "عرب 48"